Киев, , 09:43 — REGNUM Украина планирует отправить 20 солдат в Ирак для поддержки миссии НАТО в этой стране, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзой, сообщило 14 января издание «Европейская правда».

«Я проинформировал заместителя генсека, что у Украины есть план направить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как альянс восстановит ее работу», — рассказал Кулеба.

Он также отметил, что предложение стать партнёром НАТО в Ираке свидетельствует о признании опыта и профессионализма ВСУ.

Стороны также обсудили дальнейшие совместные действия Украины и НАТО и принятие стратегии национальной безопасности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, что в 2020 году США могут оказать Украине помощь на сумму $698 млн, из которых $365 млн пойдут на военные расходы.

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