Тайбэй, , 09:35 — REGNUM Глава Тайваня Цай Инвэнь призвала власти Китая к изменению политики в отношении острова после своей победы на президентских выборах, об этом 15 января она сообщила в интервью журналистам на пресс-конференции в Тайбэе.

«Мы надеемся, что Китай сможет понять и принять волю жителей Тайваня и пересмотреть свою текущую политику», — отметил Инвэнь.

Напомним, Китай проводит в отношении Тайваня политику «Одна страна — две системы», не признающую суверенитет островного государства.

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