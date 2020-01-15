Нью-Дели, , 09:26 — REGNUM Встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и генсека Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимира Норова проходит 15 января в Нью-Дели на полях международной конференции «Диалог Райсина».

Норов отметил, что в ноябре 2020 года Индия впервые примет глав правительств стран ШОС. Перед их встречей пройдут министерские встречи.

ШОС была создана в 2001 году в китайском Шанхае. В объединение вошли Казахстан, Киргизия, КНР, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Позднее в ШОС вошли Индия и Пакистан, ещё четыре государства имеют статус наблюдателей, а шесть — партнёров по диалогу.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России прибыл с рабочим визитом в Индию 14 января.

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