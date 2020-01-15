Пекин, , 09:30 — REGNUM Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала мировое сообщество противостоять нарушению прав человека в Китае, об этом сообщается в ежегодном докладе организации.

По мнению правозащитников, власти Китая притесняют уйгурское население в Синьцзяне, а также манифестантов в Гонконге.

«Действия Китая, если им не противостоять, предвещают будущую антиутопию, в которой никто не сможет избежать влияния китайских цензоров», — отмечается в докладе правозащитников.

Напомним, доклад Human Rights Watch должен был быть прочитан в Гонконге, однако руководителя организации Кеннета Рота не пустили в регион.

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