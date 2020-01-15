Иерусалим, , 09:24 — REGNUM Российские граждане часто остаются на территории Израиля без законных оснований, что стало причиной решения о недопуске в страну туристов из России. Об этом 15 января рассказали в министерстве иностранных дел Израиля.

«Израиль обеспокоен растущей тенденцией в отношении того, что российские граждане остаются в Израиле незаконно, и, как любая другая страна, работает над тем, чтобы ограничить масштабы этой проблемы», — приводит РИА Новости сообщение израильского МИД.

Также подчёркивается, что в случае решения данного вопроса можно ожидать сокращение числа отказов по запросам со стороны граждан России на въезд в страну.

При этом в МИД Израиля отметили, что там рады видеть рост въездного туризма из России, наблюдаемый в течение нескольких последних лет.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 14 января замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что в Москве ожидают, что проблема с недопуском граждан России в Израиль и задержаниями их на его границе решится в ближайшее время.