Душанбе, , 09:22 — REGNUM Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня, 15 января, должна ратифицировать соглашение о строительстве пяти русских школ в стране, сообщает «Азия-Плюс».

Вопрос о ратификации «Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Таджикистан о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде, осуществляющих обучение на русском языке» включён в повестку дня парламента.

Напомним, что соглашение подписали главы двух государств Владимир Путин и Эмомали Рахмон в апреле 2019 года в Москве. Документ предусматривает строительство пяти школ, обучение в которых будет проходить на русском языке и по образовательным стандартам Российской Федерации.

Каждая школа рассчитана на 1,2 тысячи учеников.

Возведение каждого общеобразовательного объекта обойдётся российскому бюджету в 6 млрд рублей.