Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Власти Саудовской Аравии пока не возместили Соединённым Штатам затраты на переброску и размещение американских войск в этой стране. Об этом в эфире телекомпании CNN заявила официальный представитель министерства обороны США Ребекка Ребарих.

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Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявлял, что Эр-Рияд уже заплатил Вашингтону за переброску войск в Сайдовую Аравию. По его словам, «они уже внесли на депозит в банке $1 млрд».

Однако в Пентагоне заявили, что дискуссии о том, как Саудовская Аравия может помочь оплатить расходы на американское военное развертывание, продолжаются.

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«Правительство Саудовской Аравии согласилось внести свой вклад в покрытие расходов на эти мероприятия, и в настоящее время ведутся переговоры об официальном оформлении этих взносов, — пояснила официальный представитель Пентагона Ребекка Ребарич. — Вклады такого рода не влекут за собой развертывание дополнительных сил США, и они не вынуждают минобороны брать на себя новые миссии или обязанности».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года стало известно о намерении властей США перебросить в Саудовскую Аравию дополнительно три тысячи военнослужащих, а также две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot и одну THAAD. Поводом для переброски войск стали атаки беспилотников на саудовские нефтяные объекты. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы, однако США и саудиты обвиняют в этом Иран.

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