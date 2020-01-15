Джакарта, , 09:16 — REGNUM В середине 2020 года правительство Южной Кореи откроет консульство на Бали, чтобы удовлетворить потребности своих граждан, посещающих остров, сообщает Antara.

«Мы отметили рост числа южнокорейских туристов, посещающих острова Бали и Ломбок», — заявил посол Южной Кореи в Индонезии.

Издание отмечает, что помимо основных задач, таких как выдача виз, паспортов и защита граждан Кореи в Индонезии, консульство на Бали будет помогать развитию корейского бизнеса.

Согласно данным посольства Южной Кореи, в 2019 году на Бали побывали около 200 тысяч туристов из Южной Кореи. Это число увеличилось по сравнению с предыдущим годом, когда на Бали побывали 160 тысяч туристов.

План открытия южнокорейского консульства на Бали также является одной из приоритетных программ страны по укреплению отношений с Индонезией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Южной Кореи подтвердило свою готовность содействовать развитию новой столицы Индонезии, которая будет расположена в Восточном Калимантане.

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Корея готова содействовать развитию новой столицы Индонезии