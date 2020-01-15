Киев, 15 января 2020, 09:20 — REGNUM Огромные зарплаты высших чиновников Украины вызывают недовольство общества, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 14 января в эфире телеканала 112.ua.
Бортник раскритиковал слова министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова:
Эксперт провёл аналогию с врачом или учителем, который пришёл на работу, согласившись на определённую зарплату, а потом начал требовать в разы больше.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналисты выяснили, что глава компании «Укрпошта» Игорь Смелянский в 2020 году заработает в 2,37 раза больше, чем президент США.
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