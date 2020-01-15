Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Посол США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэм Браунбэк совершает визит в Ватикан и Турцию с 14 по 18 января, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Gage Skidmore

Американский «религиозный комиссар» начнет свою поездку в Рим и Ватикан, где 14−16 января он принимает участие в запуске инициативы «Авраамические верования». Это «диалог, проводимый и организованный религиозными лидерами трех авраамических традиций — иудаизма, христианства и ислама — которые работают вместе, чтобы подчеркнуть мирное исповедание веры и отказ от насилия». Инициатива направлена на укрепление взаимного уважения, терпимости и взаимопонимания между авраамическими религиозными традициями в целях большей религиозной свободы, стабильности и мира во всем мире.

Затем Браунбэк посетит Стамбул, где 16 января он встретится с константинопольским патриархом Варфоломеем, чтобы «обсудить вопросы религиозной свободы». Посол также посетит важные религиозные объекты в Стамбуле и его окрестностях.