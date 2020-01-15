Екатеринбург, , 09:15 — REGNUM Полиция Екатеринбурга открыла уголовное дело после заявления помощницы депутата гордумы Константина Киселёва о поступивших угрозах. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Как сообщили изданию в пресс-службе партии «Яблоко», о возбуждённом производстве стало известно из ответов ГУ МВД РФ и прокуратуры члену федерального политкомитета партии Эмилии Слабуновой.

В письмах заявлено, что дело открыли по ч.1 ст.119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). В рамках производства полиция проводит оперативно-розыскные и следственные мероприятия для поиска злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года депутат Константин Киселёв заявил о поступивших его семье и помощнице угрозах. Парламентарий принял активное участие в протестах против строительства храма Святой Екатерины.

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