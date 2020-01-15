Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Президент США Дональд Трамп ставит собственные интересы выше, нежели «защиту Украины от России», считает сенатор от американского штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Такое заявление она сделала 15 января в ходе первых в 2020 году общенациональных теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демпартии на выборах президента США в нынешнем году, которые транслировала компания CNN.

«Речь тут идет о том, что Дональд Трамп ставит себя самого превыше всего остального. Не американские интересы, не народ Соединенных Штатов, даже не помощь Украине в защите от России», — заявила политик и добавила, что нынешний американский президент помогает только сам себе.

Кроме этого, она напомнила, что Демократическая партия готовит судебный процесс в рамках процедуры импичмента действующему президенту США и указала, что будет на нем присутствовать, так как считает это своей обязанностью.

«Этот судебный процесс продемонстрирует продажность нынешней администрации», — сказала Элизабет Уоррен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что результат окончания процедуры отстранения президента США Дональда Трампа от должности не имеет отношения к выборам в стране, которые должны состояться в ноябре 2020 года.