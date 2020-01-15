* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Берлин, , 09:16 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что вывод из Ирака коалиции, возглавляемой США, приведет к усилению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом он рассказал на пресс-конференции в столице Иордании городе Амман.

«Вывод войск из Ирака сделает его благодатной почвой для терроризма, что нанесет удар как по региону, так и по Евросоюзу», — отметил Маас.

Напомним, парламент Ирака принял постановление о выводе иностранных воинских контингентов с территории страны. Решение было принято после убийства американскими ВВС иранского генерала Касема Сулеймани.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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