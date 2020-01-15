Кемерово, , 09:07 — REGNUM Депутаты парламента Кузбасса во время заседания рабочей группы обсудили вопрос ограничения продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В 2015 году были внесены изменения в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», которыми был введён запрет на оптовую и розничную торговлю насваем и сосательным табаком (снюсом). Однако через некоторое время после этого в продаже появилась никотиносодержащая продукция без содержания табака», — отметил председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Законодательного собрания области Глеб Колпинский.

Кемеровские законодатели предложили до урегулирования данного вопроса на федеральном уровне ограничить продажу бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним на территории своего региона, а также запретить розничную продажу такой продукции в образовательных и медицинских организациях.

На заседании рабочей группы было решено разработать законопроект об ограничении продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции и о введении административной ответственности за такие правонарушения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти 150 партий аналога снюса изъяли в торговых точках Кузбасса.