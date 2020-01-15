По, , 08:58 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поднял тему пенсионной реформе во время своего визита в коммуну По, расположенную на юго-западе Франции, сообщает Le Figaro.

«Каждый должен понимать, что эта реформа значит для него», — заявил Эммануэль Макрон.

Во время визита в По глава государство принял участие в запуске автобуса на водородном топливе. Отвечая на вопросы журналистов, Эммануэль Макрон пообещал «продолжать объяснять и консультироваться по вопросу пенсионной реформы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франциирешительно осудил «недостойные» речи, разжигающие антифранцузскую критику в регионе Сахель.

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