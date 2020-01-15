Гватемала, , 08:56 — REGNUM В свою должность вступил новый президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи. Трансляция торжественной церемонии, проходившей в Национальном театре имени Мигеля Анхеля Астуриаса в столице Гватемалы, размещена 15 января на сайте издания Prensa Libre.

«От имени Конгресса республики и народа Гватемалы, представленного здесь, вы на законных основаниях, правомерно и торжественно назначаетесь на пост президента Республики Гватемала на период 2020—2024 годов», — заявил в ходе церемонии избранный спикер парламента страны Аллан Родригес.

Также известно, что на этом посту Алехандро Джамматтеи сменит Джимми Моралеса.

Напомним, новый президент Гватемалы является кандидатом от партии правоцентристского толка «Вперед». Он победил на выборах президента страны, проходивших в августе 2019 года, во втором туре получив 57% голосов.