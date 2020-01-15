Оттава, , 08:52 — REGNUM Премьер-министр Джастин Трюдо в телефонном разговоре с главой правительства Ирака Аделем Абдель Махди, который состоялся накануне, 14 января, обсудил ситуацию в Ираке и важность продолжения борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для сохранения мира и стабильности в арабском государстве и в регионе в целом. Об этом сообщает пресс-служба канадского премьер-министра.

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Также стороны обсудили важнейшую роль коалиции и учебной миссии НАТО в Ираке, а премьер-министр Махди выразил признательность Канаде за её участие и вклад в миссии военных инструкторов Североатлантического альянса.

«Лидеры двух стран согласились с важностью деэскалации и диалога в целях снижения напряжённости в регионе и выразили надежду на продолжение контактов», — говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Канады.

Кроме того, Абдель Махди выразил свои соболезнования в связи с катастрофой украинского лайнера в небе над Ираном, в результате чего погибли 57 граждан Канады.

Премьер-министр Ирака выразил соболезнования в связи с крушением самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 737, направлявшийся в Киев, разбился 8 января почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту лайнера 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. Официальные лица США, Канады и Великобритании считают, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной по ошибке иранской системой ПВО.

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