Нью-Дели, , 08:48 — REGNUM Переговоры в Москве по Ливии не рассматривались как финальные в вопросе урегулирования конфликта, однако они были важны для продвижения мирного процесса в этой стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на международной политологической конференции «Диалог Райсина» в Нью-Дели.

«Мы никогда не рассматривали встречу в Москве как окончательную, но это встреча для продвижения мира и вклад в конференцию Берлине», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, российская сторона рекомендовала Германии пригласить на конференцию ливийцев, которые, как надеются в Москве, позитивно отреагируют на это предложение. Идёт процесс, он продолжается, заключил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве прошли переговоры между сторонами военного конфликта в Ливии. В них приняли участие глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж.

На встрече обсуждалась возможность и условия деэскалации конфликта, однако итоговый документ о перемирии был подписан не всеми сторонами. Хафтар, в частности, взял паузу и пока не подписал документ. По его словам, он согласится подписать договор о перемирии, если в нём будет прописано, что за период от полутора до трёх месяцев (45−90 дней) группировки в Ливии должны сдать всё своё оружие.

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