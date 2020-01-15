Екатеринбург, , 08:45 — REGNUM Ожидания от послания президента России Владимира Путина есть и, может быть, даже в большей степени, нежели раньше. И связаны они с ранним сроком послания, что вроде как подразумевает необходимость экономии времени для их реализации, без раскачки, сразу с начала года, что и соответствует различным «утечкам» о его, послания, значимости, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель общественной организации «Здравоохранение» (Екатеринбург) Максим Стародубцев.

«Если бы не события на Ближнем Востоке, поднявшие градус международной напряженности и снизившие «рамки допустимого» в международных отношениях, можно было бы с большей уверенностью предполагать примат его социальной направленности, который, видимо, все-таки будет скорректирован на силовую, оборонную составляющую. Но при этом хотелось бы услышать призыв к поиску её укрепления через развитие интеллектуального, научного потенциала России, через повышение того же качества жизни населения, что, в свою очередь, могло бы предупредить и отток умов «за рубеж», в том числе к «потенциальному противнику». Образованные, квалифицированные, имеющие возможность для самореализации граждане насущно необходимы для преодоления и нарастающей технологической отсталости, сырьевой ориентированности экономики. Уверен, в Кремле это понимают, проблема в путях её решения», — отметил общественник.

Он добавил, что нарастающие проблемы в социалке нельзя решить лишь формальным увеличением её финансирования. Без привлечения, поиска квалифицированных, инициативных кадров для ее управления деньги по прежнему будут утекать в «песок», вызывая лишь раздражение «на верху».

«Вот о необходимости новых, в том числе кадровых, подходов и стимулировании новых решений социальных вопросов, обострившихся в 2019 г. (один парад протестов по типу «Тагильских хирургов» чего стоит) хотелось бы услышать. Ну, а решение проблемы бедности? Оно, знаете ли, при должном внимании к социалке, которая способна поглотить любой объем людских ресурсов, в том числе предпенсионного возраста, найдется само собой», — заключил Стародубцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин выступит со своим ежегодным посланием. Оно начнётся в 12:00 по Москве.