Париж, , 08:39 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры со своим бельгийским коллегой Филиппом Гоффеном, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В МИД Франции отметили, что встреча стала частью тесного сотрудничества, связывающего два государства по международным и европейским вопросам, подкрепляемого нынешним присутствием Бельгии в Совете Безопасности ООН.

«Стороны будут работать над конкретным воплощением принятых на себя общих обязательств и дальнейшим укреплением сотрудничества в области предотвращения и стабилизации конфликтов, особенно в регионе Сахель и в районе Великих озер», — говорится в заявлении МИД страны.

Главы МИД Франции и Бельгии обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также продолжающийся кризис на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, после ареста в Иране британского посла министерство иностранных дел Франции выразило полную солидарность с Великобританией.

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