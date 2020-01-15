Нур-Султан, , 08:38 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями президентского молодежного кадрового резерва, сообщает 15 января агентство «Казинформ».

В своей приветственной речи глава государства выразил радость тому, что его инициатива о формировании кадрового резерва нашла отклик среди молодежи. Токаев отметил, что готов выслушать мнения по актуальным вопросам для развития Казахстана.

«Надеюсь, сегодня состоится качественный обмен мнениями», — сказал президент. Он также поставит задачи перед президентским кадровым резервом.

Напомним, в 2019 году в Казахстане был сформирован президентский кадровый резерв, в который вошли молодые люди, отличившиеся в профессиональной деятельности или в общественной жизни.

Читайте также: Национальный совет общественного доверия создан в Казахстане