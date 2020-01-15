Тегеран, , 08:36 — REGNUM Мужчина, который заснял и выложил в интернет видео, на котором якобы запечатлён момент попадания в украинский лайнер Boeing 737−800 ракеты, задержан Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Об этом 15 января сообщает агентство FARS.

В сообщении говорится, что в отношении задержанного будет проведено расследование, результаты которого затем будут предъявлены общественности.

При этом информация о том, кем является задержанный мужчина и каковы выдвигаемые ему обвинения, отсутствует.

Напомним, ранее журналисты газеты The New York Times, ссылаясь на видеозапись, попавшую в их распоряжение, заявили, что в украинский Boeing 737−800, упавший в аэропорту Тегерана, попало две ракеты.