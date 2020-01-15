Токио, , 08:27 — REGNUM Япония выступает за разрядку отношений между Соединенными Штатами и Ираном, Токио не будет участвовать в операциях Вашингтона по защите региона Персидского залива от возможных атак со стороны Тегерана. Об этом заявил министр обороны Японии Таро Коно.

«Мы будем прилагать последовательные дипломатические усилия для снижения напряженности и стабилизации ситуации в регионе», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Пентагона Марком Эспером.

Он добавил, что у Японии есть конституционные ограничения, не позволяющие Токио принимать участие в международных военных операциях за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп обратился с призывом к НАТО усилить активность на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал после очередного обострения отношений между США и Ираном, произошедшего из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ходе американской спецоперации в Ираке и последующего за этим ракетного удара Ирана по американским целям в Ираке.

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