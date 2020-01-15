Якутск, , 08:42 — REGNUM Освоение космоса — немаловажный вопрос, который может прозвучать в Послании президента РФ Владимира Путина 15 января, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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«Россия была лидером в освоении космоса в 20-м веке, сейчас уже мы на финише первой четверти 21-го века. Какие планы в освоении космоса, Марса, Луны? НАСА, Китай активно изучают эти небесные тела, запускают луноходы, марсоходы. А мы как космические дальнобойщики возим грузы на МКС.

Развитие частных компаний, осваивающих космос, составят ли конкуренцию они Роскосмосу? Стоит ли уделить российскому космическому агентству внимание коммерческим вылетам в космос?» — перечислил ожидаемые темы от послания главы государства эксперт Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием, традиция которого идёт с 1994 года. Первое такое послание было оглашено 24 февраля 1994 года, но ежегодная традиция появилась позднее.