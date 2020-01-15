Сан-Франциско, США, , 08:28 — REGNUM 14 января в Сан-Франциско состоялась встреча главы МИД Южной Кореи и госсекретаря США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, во время 50-минутной встречи Кан Гён Хва и Майк Помпео обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Корее. В частности, стороны поделились оценкой ситуации с ядерной проблемой Корейского полуострова, договорились приложить все усилия для возобновления диалога США и КНДР, а также подчеркнули прочность корейско-американского союза.

В рамках встречи госсекретарь США выразил надежду на присоединение Южной Кореи к международной коалиции, возглавляемой США, и направление южнокорейского военного контингента в Ормузский пролив. В свою очередь, глава МИД Южной Кореи отметила, что Сеул рассматривает способы внести свой вклад в международные усилия, добавив, что наивысшим приоритетом для страны является безопасность южнокорейских граждан и бизнеса в регионе.

Позднее Кан Гён Хва приняла участие в трёхсторонней встрече с Майком Помпео и японским коллегой Тосимицу Мотэги. Они обсудили вопросы сотрудничества в решении северокорейской проблемы, ситуацию на Ближнем Востоке, отношения между Сеулом и Токио.