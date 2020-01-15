Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Результат окончания процедуры отстранения президента США Дональда Трампа от должности не имеет отношения к выборам в стране, которые должны состояться в ноябре 2020 года. Такое мнение в ходе дебатов, которые транслировались на телеканале CNN, высказал бывший вице-президент США, кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии Джозеф Байден.

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Отвечая на вопрос, будет ли сложнее противостоять Трампу на выборах, если при рассмотрении обвинений в Сенате действующий глава государства будет полностью оправдан, Байден заявил, что «это к делу не относится».

«У Нэнси Пелоси (спикера нижней палаты Конгресса США — прим. ИА) и Палаты представителей нет иного выбора, кроме как двигаться вперед. Он (Дональд Трамп — прим.) на самом деле совершил правонарушения, подпадающие под импичмент», — приводит ТАСС слова претендента на пост главы государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года палата представителей Конгресса США вынесла импичмент президенту страны Дональду Трампу по двум статьям — превышение полномочий и воспрепятствование работе Конгресса. Добиться такого решения в палате представителей удалось только потому, что её контролируют демократы — непримиримые политические враги Трампа. Однако в Сенате большинство за республиканцами, которые не собираются сдавать своего президента.

Добавим, дело об импичменте Трампу в Сенат палата представителей Конгресса США должна передать 15 января.

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