Нур-Султан, 15 января 2020, 08:17 — REGNUM Депутаты Мажилиса (парламента) Казахстана выбрали членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ерлана Дауылбаева, сообщает 15 января агентство «КазТАГ».
Кандидатуру в члены ЦИК представил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, Ранее Дауылбаев возглавлял территориальную избирательную комиссию Чимкента, а также долгие годы работал в сфере юстиции.
Отметим, согласно статье 57 Конституции Казахстана каждая из палат парламента самостоятельность назначает на пятилетний срок двух членов ЦИК. Кандидатуры представляют председатели парламентов.