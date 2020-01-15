Париж, , 08:16 — REGNUM Рассматривая экологию как «основу своей избирательной кампании», мэр Парижа Анн Идальго заявила, что хочет создать климатическую академию, предназначенную для обучения молодых людей в столице по вопросам окружающей среды, сообщает Le Figaro.

Академия, «уникальная в мире», согласно Анн Идальго, будет бесплатной, открытой для всех молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет вне школьных часов, особенно по выходным дням.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр французской столицы Анн Идальго выразила желание реконструировать квартал Порт-де-ла-Шапель в восемнадцатом округе Парижа.

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