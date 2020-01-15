Нью-Дели, , 08:20 — REGNUM Появление «Большой двадцатки» (G20) — это следствие признания того, что «Большая семёрка» (G7) далее не может является ответственной за принятие решений по значимым проблемам. Об этом 15 января заявил глава МИД России Сергей Лавров во время своего выступления на международной конференции «Диалог Райсина», проходившей в Нью-Дели.

«Создание G20 явилось признанием того, что G7 больше не может принимать решения по значимым проблемам», — сказал министр иностранных дел РФ.

Также он отметил, что в G20 входит и G7, и страны — участницы БРИКС, и иные государства, которые разделяют позицию БРИКС по многим вопросам.

«Это работоспособная организация, особенно в ситуации, когда развивающиеся страны недовольны отсутствием прогресса в реформировании Совета Безопасности ООН», — заключил Лавров.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индийской газете Times of India заявил, что в России дедолларизацию экономики рассматривают как один из вариантов ответа на проводимую Соединёнными Штатами непредсказуемую экономическую политику.