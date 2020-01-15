Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что подвергся бы критике со стороны демократов, если бы операция против иранского генерала Касема Сулеймани не была бы проведена. Об этом американский лидер заявил перед своими сторонниками в штате Висконсин.

По словам главы Белого дома, Сулеймани «должен был быть убит еще 20 лет назад». Если бы он не был убит, то США якобы потеряли бы «три, четыре, пять посольств или баз, потеряли тысячи человек», добавил он.

«Мы его убили, а они заявили, что это ужасно. Если бы мы не сделали этого, то демократы тоже бы заявили, что это ужасно», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший элитные части Корпуса стражей Исламской революции, погиб 3 января под Багдадом в результате американского ракетного удара. Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что приказ об операции, в ходе которой убили генерала, был юридически легитимен.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что убийство Сулеймани стало кульминацией противоправных действий Вашингтона, поскольку генерал официально представлял правительство Ирана и находился в Ираке с официальным визитом.

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