Екатеринбург, , 08:32 — REGNUM Граждане России ожидают, что глава государства Владимир Путин затронет в своём послании Федеральному собранию проблемы внутренней политики — роста производства и социальной сферы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

«Главная тема — социальное послание. Ожидание людей — обратить особое внимание на внутреннюю политику, реальное развитие производства, повышение уровня благосостояния и зарплат. Помощь социально незащищённым. И, безусловно, подъем уровня первичной медицинской помощи. Конечно, в преддверии Великой Победы будет уделено внимание нашим ветеранам войны и тыла, детям войны, патриотическому воспитанию», — сказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в полдень 15 января президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию.

Напомним, что спикер свердловского парламента Людмила Бабушкина считает, что в своём послании президент страны обратит внимание на недопустимость искажения истории.

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