Де-Мойн, США, , 08:17 — REGNUM Шесть представителей Демократической партии США, претендующих на место кандидатов в президенты, приняли участие в первых в текущем году общенациональных теледебатах. Они состоялись в Университете Дрейка в штате Айова, трансляцию вёл телеканал CNN.

К участию допущены претенденты, получившие не менее 5% голосов потенциальных избирателей-демократов по итогам четырех последних общенациональных опросов. Кроме того, 225 тыс. избирателей должны были сделать пожертвования для их кампаний.

Этим критериям соответствуют бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттеджадж и миллиардер Том Стейер, в кампании которого сделан упор на экологические проблемы.

Лидером пока является Байден — за него готовы проголосовать 31% избирателей. На 23% голосов избирателей-демократов может рассчитывать Сандерс, а на 14% — Уоррен.

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