Пекин, , 08:09 — REGNUM Тайвань является частью материкового Китая, несмотря на результаты недавно прошедших на острове выборов. Об этом 15 января сообщил на регулярной пресс-конференции представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

«Результаты тайваньских региональных выборов не могут изменить того факта, что Тайвань является неотчуждаемой частью территории Китая», — заявил Сяогуан.

Кроме этого, он подчеркнул, что соотечественники, находящиеся на разных сторонах Тайваньского пролива, выражают стремление к мирному развитию своих отношений.

Также он отметил, что политика Китая по отношению к Тайваню является последовательной и ясной и добавил, что лучшим способом обретения сторонами национального единства является принцип мирного воссоединения и «одна страна — две системы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шанхай разорвал побратимские отношения со столицей Чехии из-за того, что правительство Праги раз за разом делало неверные шаги в отношение Тайваня, а также прочие крупные действия, которые нарушают базовые интересы Китая.