Якутск, , 08:35 — REGNUM Проблемам экологии, мира на планете и освоению Арктики по мнению политолога Андрея Данилова уделит в своём Послании к Федеральному собранию 15 января президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Что касается международной сферы, Владимир Путин будет говорить о поддержании мира на планете, о ядерном разоружении. Хотелось бы, чтобы он выразил свою позицию по прекращению локальных войн — будет ли введение войск в нестабильные регионы в дальнейшем?

Затронет президент совместные международные решения экологических проблем, тему мусорных островов, потепление и сокращение биологических ресурсов океана, освоение в Арктики и Антарктики природных ресурсов», — сказал политолог Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января глава государства РФ выступит с Посланием в Федеральному собранию.