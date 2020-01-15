Ашхабад, , 07:32 — REGNUM «Наша страна готова предоставить все необходимые условия для налаживания мирного диалога по Афганистану. Переговорному процессу альтернативы нет», — заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов на форуме «Туркмения и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития», пишет «Туркменистан сегодня».

По словам главы государства, Туркмения регулярно оказывает Афганистану экономическую поддержку и гуманитарную помощь — строит больницы и школы, экспортирует электроэнергию по льготным ценам, обучает афганских студентов и присылает гуманитарные грузы.

«Ключевым условием политической стабилизации, экономического и социального восстановления Афганистана, его успешной интеграции в региональные и мирохозяйственные процессы выступает реализация крупных инфраструктурных проектов с афганским участием, в первую очередь в таких жизненно важных сферах, как энергетика, транспорт и коммуникации», — подытожил он.