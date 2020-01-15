Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Экс-вице-президент США Джозеф Байден не готов встречаться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном без предварительных условий. Об этом он заявил на дебатах кандидатов на пост президента США от Демократической партии.

«Без предварительных условий не буду встречаться с лидером, который заявлял, что Джо Байден — бешеная собака, которую следует забить палкой», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Центральное телеграфное агентство Кореи назвало кандидата в президенты США Джозефа Байдена «бешеной собакой, которую следует забить палкой». ЦТАК раскритиковало Байдена за неподобающие выражения в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына и посоветовало США избавиться от бывшего вице-президента для своей же пользы.

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