Иркутск, , 07:25 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отбыл в Москву, где он примет участие в оглашении Послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Об этом информирует сегодня, 15 января, губернаторская пресс-служба.

«Послание ФС РФ — программный документ, отражающий видение президентом стратегических перспективных направлений развития страны. Как правило, речь идет о задачах в экономике, социальной сфере, внутренней и внешней политике», — пояснили в правительстве региона.

На оглашении послания будут присутствовать также члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены федерального правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, представители иных структур, губернаторский корпус и председатели законодательных органов регионов, общественные деятели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Иркутской области Сергей Левченко не доработал отведённый ему срок, уйдя в добровольную отставку 12 декабря 2019 г. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Игорь Кобзев. Недавно он получил звание генерал-полковника.

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