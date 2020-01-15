Ашхабад, , 07:17 — REGNUM «В 2020 году исполняется 25 лет с момента провозглашения Туркменией нейтралитета. Это действительно важнейшая дата, знаковое событие в независимой истории туркменского государства и этапный рубеж в его внешней политике», — заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на форуме «Туркмения и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития», передает пресс-служба главы государства.

По словам туркменского лидера, Туркмения избрала модель «позитивного нейтралитета», предусматривающего невмешательство в дела других государств и неучастие в международных военных организациях и договорах.

«Нейтралитет Туркмении стал весомым фактором международных миротворческих усилий в Туркестанском регионе. Именно в Ашхабаде под эгидой ООН состоялась серия переговоров, сыгравших важную роль в достижении мира и согласия в Таджикистане. Ашхабад стал местом проведения переговоров по урегулированию внутриафганского конфликта в конце 90-х годов прошлого столетия», — добавил он.

Глава государства отметил, что в настоящее время туркменский нейтралитет является значимым фактором региональной безопасности, чьи базовые принципы полностью соответствуют стратегическим установкам ООН в Туркестане.

«В этом контексте ООН всегда может рассчитывать на поддержку Туркмении», — подытожил президент Гурбангулы Бердымухамедов.