Великий Новгород, , 07:17 — REGNUM В Великом Новгороде региональное отделение ОНФ сегодня, 15 января, организует совместный просмотр и обсуждение послания президента России Федеральному собранию РФ. Трансляция и дискуссия состоятся в конференц-зале Общественно-аналитического центра Великого Новгорода на улице Славной, сообщили ИА REGNUM в центре.

Участниками дискуссии станут эксперты ОНФ, представители органов исполнительной и законодательной власти региона, общественных, молодежных и волонтёрских организаций.

Среди спикеров встречи заявлены мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин и главный врач новгородского Клинического центра медицинской реабилитации Руслана Березина.

«Новгородские активисты Народного фронта уверены, что послание президента даст новый толчок к контролю ОНФ по исполнению нацпроектов», — говорится в анонсе встречи. К участию в обсуждении приглашают всех неравнодушных новгородцев.

Среди главных анонсированных тем в новгородском ОНФ особо отметили тему бедности и низких доходов россиян, напомнив, что одной из национальных задач по развитию страны является снижение уровня бедности минимум вдвое и рост реальных доходов граждан: с 13,2% малообеспеченных жителей страны в 2017 году до 6,6% к 2024 году.