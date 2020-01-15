Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Две ракеты попали в украинский лайнер, сбитый 8 января в небе над Тегераном. К такому выводу пришли журналисты газеты The New York Times, ссылаясь на видеозапись, попавшую в их распоряжение.

На видео можно заметить, как сначала в самолет попадает первая ракета, а еще через 12 секунд из той же точки запускается вторая ракета, которая так же поражает цель. Журналисты издания утверждает, что им якобы уже удалось подтвердить подлинность данной видеозаписи.

Напомним, 14 января военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержали для допроса местного жителя, который опубликовал видеозапись попадания ракеты в украинский Boeing 737.

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