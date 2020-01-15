Хартум, 15 января 2020, 07:04 — REGNUM Судан открыл воздушное пространство страны после подавления мятежа сотрудников оперативного управления Службы общей разведки, заявил председатель правящего Совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, сообщает агентство Reuters.
«Все штаб-квартиры (мятежников — прим. ИА REGNUM) находятся под контролем армии, воздушное пространство снова открыто», — заявил он.
Также стало известно точное число пострадавших в результате перестрелок в Хартуме. По данным начальника штаба Мухаммеда аль-Хуссейна, погибли двое военнослужащих, еще четверо получили ранения.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в столице Судана Хартуме произошел вооруженный мятеж сотрудников разведслужб страны. Выступление было подавлено суданской армией, 43 мятежника были арестованы.
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