Якутск, , 06:54 — REGNUM В своём послании 15 января президент РФ Владимир Путин затронет вопросы здоровья нации, безработицы, прокомментировал ожидания от обращения главы государства к Федеральному собранию в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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«Касательно всей России, прежде всего, это здоровье населения: онкология, вирусные заболевания, в том числе ВИЧ, туберкулёз. Наличие в больницах койко-мест, сокращение медперсонала, особенно на селе. Занятость населения, опять же в сельской местности, где трудно найти работу. Важен вопрос с потоком трудовых мигрантов из бывших республик, необходимо регулировать миграционные квоты», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе ожидаемых тем от президента РФ в Послании Федеральному собранию, которое прозвучит 15 января 2020 года, эксперты называют газификацию Дальнего Востока, планы по борьбе с бедностью, регулирование энерготарифов и многое другое.