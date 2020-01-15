Вашингтон, , 06:47 — REGNUM Соединенным Штатам необходимо заставить Иран соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заявил кандидат от Демократической партии США Джо Байден в ходе теледебатов.

«Будущий президент США должен будет получить помощь союзников и заставить Иран вернуться к выполнению соглашения», — заявил он.

Байден добавил, что Соединенные Штаты из-за политики американского президента Дональда Трампа потеряли свои позиции на Ближнем Востоке и утратили поддержку союзников.

Напомним, США вышли из СВПД в 2018 году в одностороннем порядке, а также ввели ряд санкций против Ирана. В ответ иранские власти заявили, что начнут наращивать производство урана вопреки условиям ядерной сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января экс-вице-президент США Джо Байден раскритиковал политику Дональда Трампа по отношению к Ирану. По его словам, ракетные удары по американским базам в Ираке явились следствием выхода Соединенных Штатов из СВПД.

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