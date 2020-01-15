Хабаровск, , 06:35 — REGNUM Власти Хабаровского края организуют коллективный просмотр и обсуждение ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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Просмотр и обсуждение послания главы государства будет организован в Дальневосточной государственной научной библиотеке. Там в 19:00 по местному времени (12:00 мск) соберутся руководители органов государственной власти Хабаровского края, представители СМИ, общественности, регионального исполкома ОНФ, эксперты и политологи. Просмотр послания президента будет организован также в залах ожидания железнодорожного вокзала и аэропорта Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию.