Вашингтон, , 05:51 — REGNUM Соединенные Штаты не планируют смену власти в Иране, однако внимательно наблюдают за проходящими в стране протестами, заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на встрече со сторонниками в штате Висконсин.

«Иранцы вышли на улицы… Они протестуют против репрессий режима и требуют лучшего будущего», — заявил он.

Трамп также призвал власти Ирана воздержаться от применения насилия к участникам протестных акций. Но при этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не ставят целью смену режима в Исламской Республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января сотрудники правоохранительных органов Ирана задержали не менее 30 человек, участвовавших в протестных акциях. Представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили подчеркнул, что задержанные участвовали в несогласованной уличной акции.

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