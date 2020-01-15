Екатеринбург, , 05:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин затронет в своём Послании тему важности недопущения искажения истории. В этом уверена спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина.

Она отметила, что отдельные государства предпринимают такие попытки. Также в год 75-летия Победы особенно актуально сохранение памяти о том, «какой непомерной ценой русские воины принесли освобождение от фашизма народам Европы».

Также руководитель напомнила, что Владимир Путин ранее назвал среди важных темы преодоления застоя в доходах граждан, бедности. В Послании президент может отразить вопросы реализации нацпроектов, а также реального повышения качества жизни россиян — главной задачи властей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент выступит с Посланием 15 января. Оно начнётся в 12:00 мск.