Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Белый дом планирует сократить военную помощь Ираку в случае вывода своих войск с иракской территории, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на переписку между Госдепом США и Пентагоном.

Согласно их данным, профильный комитет американского Госдепартамента работает над прекращением выделения военной помощи Ираку на сумму в $250 млн, одобренную ранее Конгрессом США. Госдеп также уточняет у администрации президента Дональда Трампа, возможно ли отозвать запрос на выделение еще $100 млн для Ирака из-за сложившейся ситуации.

При этом не исключается, что Ирак может вновь получить военную помощь США, если изменится положение в стране. Пока окончательного решения по остановке выделения помощи Ираку не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января Госдепартамент США выступил против вывода американских войск из Ирака. В Госдепе отметили, что в случае ухода США из региона на Ближнем Востоке возрастет активность «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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