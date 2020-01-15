Владивосток, , 04:23 — REGNUM Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию во многом будет касаться деятельности губернаторов регионов, ко многим из которых есть вопросы относительно компетенций в исполнении нацпроектов. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM ведущий политолог Дальнего Востока, директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрий Коломейцев, комментируя ожидания от послания главы государства Федеральному собранию.

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По словам политолога, послание президента в первую очередь будет направлено скорее не на депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, а на руководителей регионов, от которых сегодня зависят темпы и эффективность исполнения национальных проектов.

«Возможно, Путин даст поручения по нацпроектам, которые в этом году назрели. На мой взгляд, прошедший год обнажил, как минимум, две важные проблемы. Во-первых, почти все регионы столкнулись с проблемами в координации с федеральным правительством и министерствами, что привело к «зависанию» средств и невозможности их освоения субъектами. Во-вторых, в большинстве регионов не понимают или не хотят понимать как следует создавать региональные подпрограммы национальных проектов.

Спешка, суматоха, недостаток квалифицированных (в том числе управленческих) кадров в правительствах регионов привели к тому, что сегодня многие нацпроекты, реализуемые в субъектах, являются чистой копией ранее принятых долгосрочных региональных программ. Таким образом в регионах происходит подмена понятий и программ, а цели и задачи национальных проектов в большинстве случаев реально не выполняются», — считает Юрий Коломейцев.

Эксперт выразил надежду, что в ходе послания президент обратит внимание на эти важные для развития страны проблемы, иначе есть риск «вновь погрузиться в «топтание на одном месте», и ничего хорошего с имиджевой точки зрения для властей, готовящихся к думским выборам 2021 года, региональным губернаторским кампаниям и к транзиту 2024 года, это не принесёт».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин огласит послание к Федеральному собранию, в котором отразит главные направления в развитии государства.