Владивосток, , 03:34 — REGNUM Одним из ожидаемых вопросов, которые прозвучат в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 15 января, будет проблема газификации и тарифов на электроэнергию для населения в регионах Дальнего Востока, обозначил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Государственной Думы РФ Алексей Корниенко (КПРФ).

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«Ужасающие цифры: на 1 января 2020 года Дальний Восток газифицирован всего на 12%. Это позорные цифры для власти. Не так давно президент и правительство РФ рапортовали о начавшихся поставках из России газа в Китай. А что от этого имеют дальневосточники? Как не было газа в Приморье, в Приамурье, в Еврейской автономной области, Сахалинская область газифицирована всего на 13%, ждут газ и в Якутии.

Думаю, что решение этой проблемы помогло, в том числе создать конкурентную экономику на Дальнем Востоке. Ну и, безусловно, взять под контроль энергетические компании, чтобы стоимость электроэнергии и для предприятий, и для населения была хотя бы равной центральным регионам России, Московской, Липецкой областях», — сказал Алексей Корниенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии послания президента РФ Владимира Путина экспертное сообщество прогнозирует темы, которые могут прозвучать.