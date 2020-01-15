Манила, , 03:17 — REGNUM Корабль Береговой охраны Китая впервые в истории прибыл с официальным визитом на Филиппины, сообщает 14 января агентство Синьхуа.

Корабль под кодовым номером 5204 прибыл в порт Манилы утром по местному времени 14 января с четырёхдневным дружественным визитом. В порту города прошла теплая церемония приветствия. Китайская делегация привезла с собой рис, муку, масло и пищевые пакеты для жителей Филиппин, эвакуированных в результате извержения вулкана Тааль.

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Запланирована также третья встреча Совместного комитета береговой охраны, состоящего из служб береговой охраны двух стран, которая пройдет с 14 по 15 января. Стороны также обменяются взглядами по вопросам законоприменения на море, а также по прочим вопросам.

За время визита береговая охрана двух стран проведет серию запланированных тренировочных задач, включая совместное патрулирование и поисково-спасательные учения. Также пройдет ряд мероприятий вроде спортивных игр и приема на палубе.